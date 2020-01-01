B Money AKA Brett (BMONEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi B Money AKA Brett (BMONEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

B Money AKA Brett (BMONEY) teave B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Ametlik veebisait: https://www.bmoneyakabrett.com/ Ostke BMONEY kohe!

B Money AKA Brett (BMONEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage B Money AKA Brett (BMONEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 118.04K $ 118.04K $ 118.04K Koguvaru: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M Ringlev varu: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 118.04K $ 118.04K $ 118.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004468 $ 0.00004468 $ 0.00004468 Praegune hind: $ 0.00012311 $ 0.00012311 $ 0.00012311 Lisateave B Money AKA Brett (BMONEY) hinna kohta

B Money AKA Brett (BMONEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud B Money AKA Brett (BMONEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMONEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMONEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMONEY tokeni tokenoomikat, avastage BMONEY tokeni reaalajas hinda!

BMONEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMONEY võiks suunduda? Meie BMONEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BMONEY tokeni hinna ennustust kohe!

