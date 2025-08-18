B Money AKA Brett hind (BMONEY)
-3.29%
+3.39%
+3.39%
B Money AKA Brett (BMONEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BMONEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BMONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00686279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BMONEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.29% 24 tunni vältel +3.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
B Money AKA Brett praegune turukapitalisatsioon on $ 120.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BMONEY ringlev varu on 958.84M, mille koguvaru on 958835283.693973. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.01K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse B Money AKA Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse B Money AKA Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse B Money AKA Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse B Money AKA Brett ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.29%
|30 päeva
|$ 0
|+36.01%
|60 päeva
|$ 0
|+44.41%
|90 päeva
|$ 0
|--
B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514
