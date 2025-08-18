Mis on Azuki (AZUKI)

AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products

Üksuse Azuki (AZUKI) allikas Ametlik veebisait

Azuki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Azuki (AZUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Azuki (AZUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Azuki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AZUKI kohalike valuutade suhtes

Azuki (AZUKI) tokenoomika

Azuki (AZUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AZUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Azuki (AZUKI) kohta Kui palju on Azuki (AZUKI) tänapäeval väärt? Reaalajas AZUKI hind USD on 0.00205009 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AZUKI/USD hind? $ 0.00205009 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AZUKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Azuki turukapitalisatsioon? AZUKI turukapitalisatsioon on $ 52.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AZUKI ringlev varu? AZUKI ringlev varu on 25.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AZUKI (ATH) hind? AZUKI saavutab ATH hinna summas 7.73 USD . Mis oli kõigi aegade AZUKI madalaim (ATL) hind? AZUKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AZUKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AZUKI kauplemismaht on -- USD . Kas AZUKI sel aastal kõrgemale ka suundub? AZUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AZUKI hinna ennustust

