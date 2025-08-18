Mis on Ayin (AYIN)

What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.

Üksuse Ayin (AYIN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AYIN kohalike valuutade suhtes

Ayin (AYIN) tokenoomika

Ayin (AYIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AYIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ayin (AYIN) kohta Kui palju on Ayin (AYIN) tänapäeval väärt? Reaalajas AYIN hind USD on 0.102862 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AYIN/USD hind? $ 0.102862 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AYIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ayin turukapitalisatsioon? AYIN turukapitalisatsioon on $ 174.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AYIN ringlev varu? AYIN ringlev varu on 1.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AYIN (ATH) hind? AYIN saavutab ATH hinna summas 33.15 USD . Mis oli kõigi aegade AYIN madalaim (ATL) hind? AYIN nägi ATL hinda summas 0.080048 USD . Milline on AYIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AYIN kauplemismaht on -- USD . Kas AYIN sel aastal kõrgemale ka suundub? AYIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AYIN hinna ennustust

