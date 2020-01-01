Axoria (AX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Axoria (AX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Axoria (AX) teave Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Ametlik veebisait: https://axoria.online Valge raamat: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf Ostke AX kohe!

Axoria (AX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Axoria (AX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.43K $ 44.43K $ 44.43K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.43K $ 44.43K $ 44.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00579212 $ 0.00579212 $ 0.00579212 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00044414 $ 0.00044414 $ 0.00044414 Lisateave Axoria (AX) hinna kohta

Axoria (AX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Axoria (AX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AX tokeni tokenoomikat, avastage AX tokeni reaalajas hinda!

AX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AX võiks suunduda? Meie AX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AX tokeni hinna ennustust kohe!

