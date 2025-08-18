Mis on Axoria (AX)

Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure.

Üksuse Axoria (AX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Axoria (AX) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Axoria (AX) kohta Kui palju on Axoria (AX) tänapäeval väärt? Reaalajas AX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Axoria turukapitalisatsioon? AX turukapitalisatsioon on $ 26.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AX ringlev varu? AX ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AX (ATH) hind? AX saavutab ATH hinna summas 0.00579212 USD . Mis oli kõigi aegade AX madalaim (ATL) hind? AX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AX kauplemismaht on -- USD . Kas AX sel aastal kõrgemale ka suundub? AX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AX hinna ennustust

