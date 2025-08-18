Rohkem infot AX

Axoria hind (AX)

Loendis mitteolevad

1 AX/USD reaalajas hind:

$0.00026665
$0.00026665$0.00026665
-5.60%1D
USD
Axoria (AX) reaalajas hinnagraafik
Axoria (AX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00579212
$ 0.00579212$ 0.00579212

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.62%

-0.41%

-0.41%

Axoria (AX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00579212 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.62% 24 tunni vältel -0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Axoria (AX) – turuteave

$ 26.67K
$ 26.67K$ 26.67K

--
----

$ 26.67K
$ 26.67K$ 26.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Axoria praegune turukapitalisatsioon on $ 26.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AX ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.67K.

Axoria (AX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Axoria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Axoria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Axoria ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Axoria ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.62%
30 päeva$ 0-7.87%
60 päeva$ 0-15.97%
90 päeva$ 0--

Mis on Axoria (AX)

Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure.

Üksuse Axoria (AX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Axoria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Axoria (AX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Axoria (AX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Axoria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Axoria hinna ennustust kohe!

Axoria (AX) tokenoomika

Axoria (AX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Axoria (AX) kohta

Kui palju on Axoria (AX) tänapäeval väärt?
Reaalajas AX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AX/USD hind?
Praegune hind AX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Axoria turukapitalisatsioon?
AX turukapitalisatsioon on $ 26.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AX ringlev varu?
AX ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AX (ATH) hind?
AX saavutab ATH hinna summas 0.00579212 USD.
Mis oli kõigi aegade AX madalaim (ATL) hind?
AX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AX kauplemismaht on -- USD.
Kas AX sel aastal kõrgemale ka suundub?
AX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AX hinna ennustust.
Axoria (AX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

