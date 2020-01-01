AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AxonDAO Governance Token (AXGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AxonDAO Governance Token (AXGT) teave AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Ametlik veebisait: https://axondao.io Valge raamat: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Ostke AXGT kohe!

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AxonDAO Governance Token (AXGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.28M $ 28.28M $ 28.28M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 463.74M $ 463.74M $ 463.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.971095 $ 0.971095 $ 0.971095 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03650915 $ 0.03650915 $ 0.03650915 Praegune hind: $ 0.060985 $ 0.060985 $ 0.060985 Lisateave AxonDAO Governance Token (AXGT) hinna kohta

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AXGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AXGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AXGT tokeni tokenoomikat, avastage AXGT tokeni reaalajas hinda!

AXGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AXGT võiks suunduda? Meie AXGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AXGT tokeni hinna ennustust kohe!

