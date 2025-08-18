Rohkem infot AXGT

AxonDAO Governance Token logo

AxonDAO Governance Token hind (AXGT)

Loendis mitteolevad

1 AXGT/USD reaalajas hind:

$0.07102
$0.07102
-4.60%1D
mexc
USD
AxonDAO Governance Token (AXGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:05:07 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.070477
$ 0.070477
24 h madal
$ 0.07486
$ 0.07486
24 h kõrge

$ 0.070477
$ 0.070477

$ 0.07486
$ 0.07486

$ 0.971095
$ 0.971095

$ 0.03650915
$ 0.03650915

-2.28%

-4.87%

-19.80%

-19.80%

AxonDAO Governance Token (AXGT) reaalajas hind on $0.070885. Viimase 24 tunni jooksul AXGT kaubeldud madalaim $ 0.070477 ja kõrgeim $ 0.07486 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.971095 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03650915.

Lüliajalise tootluse osas on AXGT muutunud -2.28% viimase tunni jooksul, -4.87% 24 tunni vältel -19.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AxonDAO Governance Token (AXGT) – turuteave

$ 32.93M
$ 32.93M

--
--

$ 71.02M
$ 71.02M

463.67M
463.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

AxonDAO Governance Token praegune turukapitalisatsioon on $ 32.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AXGT ringlev varu on 463.67M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.02M.

AxonDAO Governance Token (AXGT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AxonDAO Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.00363278545382541.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AxonDAO Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0135224833.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AxonDAO Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0130965495.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AxonDAO Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.04191606791666876.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00363278545382541-4.87%
30 päeva$ -0.0135224833-19.07%
60 päeva$ -0.0130965495-18.47%
90 päeva$ -0.04191606791666876-37.15%

Mis on AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AxonDAO Governance Token (AXGT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AxonDAO Governance Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on AxonDAO Governance Token (AXGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AxonDAO Governance Token (AXGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AxonDAO Governance Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AxonDAO Governance Token hinna ennustust kohe!

AXGT kohalike valuutade suhtes

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AxonDAO Governance Token (AXGT) kohta

Kui palju on AxonDAO Governance Token (AXGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AXGT hind USD on 0.070885 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AXGT/USD hind?
Praegune hind AXGT/USD on $ 0.070885. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AxonDAO Governance Token turukapitalisatsioon?
AXGT turukapitalisatsioon on $ 32.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AXGT ringlev varu?
AXGT ringlev varu on 463.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXGT (ATH) hind?
AXGT saavutab ATH hinna summas 0.971095 USD.
Mis oli kõigi aegade AXGT madalaim (ATL) hind?
AXGT nägi ATL hinda summas 0.03650915 USD.
Milline on AXGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AXGT kauplemismaht on -- USD.
Kas AXGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AXGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXGT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.