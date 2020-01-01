Axelar (AXL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Axelar (AXL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Axelar (AXL) teave Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Ametlik veebisait: https://axelar.network/ Valge raamat: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Ostke AXL kohe!

Axelar (AXL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Axelar (AXL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.20M $ 316.20M $ 316.20M Koguvaru: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Ringlev varu: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 375.40M $ 375.40M $ 375.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 Kõigi aegade madalaim: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Praegune hind: $ 0.309647 $ 0.309647 $ 0.309647 Lisateave Axelar (AXL) hinna kohta

Axelar (AXL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Axelar (AXL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AXL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AXL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AXL tokeni tokenoomikat, avastage AXL tokeni reaalajas hinda!

AXL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AXL võiks suunduda? Meie AXL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AXL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!