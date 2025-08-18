Rohkem infot AXEL

mexc
USD
AXEL (AXEL) reaalajas hinnagraafik
AXEL (AXEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

+1.59%

-1.37%

-1.37%

AXEL (AXEL) reaalajas hind on $0.03245609. Viimase 24 tunni jooksul AXEL kaubeldud madalaim $ 0.0319466 ja kõrgeim $ 0.03213174 näitab aktiivset turu volatiivsust. AXELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.349088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01534466.

Lüliajalise tootluse osas on AXEL muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.59% 24 tunni vältel -1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AXEL (AXEL) – turuteave

$ 4.57M
AXEL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AXEL ringlev varu on 140.94M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.46M.

AXEL (AXEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AXEL ja USD hinnamuutus $ +0.00050949.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AXEL ja USD hinnamuutus $ -0.0007248905.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AXEL ja USD hinnamuutus $ +0.0094006370.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AXEL ja USD hinnamuutus $ -0.027677319365948076.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00050949+1.59%
30 päeva$ -0.0007248905-2.23%
60 päeva$ +0.0094006370+28.96%
90 päeva$ -0.027677319365948076-46.02%

Mis on AXEL (AXEL)

The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AXEL (AXEL) allikas

Ametlik veebisait

AXEL hinna ennustus (USD)

Kui palju on AXEL (AXEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AXEL (AXEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AXEL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AXEL hinna ennustust kohe!

AXEL kohalike valuutade suhtes

AXEL (AXEL) tokenoomika

AXEL (AXEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AXEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AXEL (AXEL) kohta

Kui palju on AXEL (AXEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AXEL hind USD on 0.03245609 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AXEL/USD hind?
Praegune hind AXEL/USD on $ 0.03245609. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AXEL turukapitalisatsioon?
AXEL turukapitalisatsioon on $ 4.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AXEL ringlev varu?
AXEL ringlev varu on 140.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AXEL (ATH) hind?
AXEL saavutab ATH hinna summas 0.349088 USD.
Mis oli kõigi aegade AXEL madalaim (ATL) hind?
AXEL nägi ATL hinda summas 0.01534466 USD.
Milline on AXEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AXEL kauplemismaht on -- USD.
Kas AXEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AXEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AXEL hinna ennustust.
