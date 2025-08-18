Rohkem infot ALMC

Awkward Look Monkey Club logo

Awkward Look Monkey Club hind (ALMC)

Loendis mitteolevad

1 ALMC/USD reaalajas hind:

--
----
+1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Awkward Look Monkey Club (ALMC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:52:38 (UTC+8)

Awkward Look Monkey Club (ALMC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.21%

+3.77%

+3.77%

Awkward Look Monkey Club (ALMC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALMC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALMC muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +1.21% 24 tunni vältel +3.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) – turuteave

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

--
----

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

970.29M
970.29M 970.29M

970,293,505.85
970,293,505.85 970,293,505.85

Awkward Look Monkey Club praegune turukapitalisatsioon on $ 19.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALMC ringlev varu on 970.29M, mille koguvaru on 970293505.85. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.32K.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Awkward Look Monkey Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Awkward Look Monkey Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Awkward Look Monkey Club ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Awkward Look Monkey Club ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.21%
30 päeva$ 0+18.85%
60 päeva$ 0-2.36%
90 päeva$ 0--

Mis on Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Awkward Look Monkey Club (ALMC) allikas

Ametlik veebisait

Awkward Look Monkey Club hinna ennustus (USD)

Kui palju on Awkward Look Monkey Club (ALMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Awkward Look Monkey Club (ALMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Awkward Look Monkey Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Awkward Look Monkey Club hinna ennustust kohe!

ALMC kohalike valuutade suhtes

Awkward Look Monkey Club (ALMC) tokenoomika

Awkward Look Monkey Club (ALMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Awkward Look Monkey Club (ALMC) kohta

Kui palju on Awkward Look Monkey Club (ALMC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALMC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALMC/USD hind?
Praegune hind ALMC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Awkward Look Monkey Club turukapitalisatsioon?
ALMC turukapitalisatsioon on $ 19.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALMC ringlev varu?
ALMC ringlev varu on 970.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALMC (ATH) hind?
ALMC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ALMC madalaim (ATL) hind?
ALMC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALMC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALMC kauplemismaht on -- USD.
Kas ALMC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALMC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.