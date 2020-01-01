AwesomeX (AWX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AwesomeX (AWX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AwesomeX (AWX) teave What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks Ametlik veebisait: https://www.awesomex.win/mint Valge raamat: https://docs.awesomex.win/ Ostke AWX kohe!

AwesomeX (AWX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AwesomeX (AWX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.68K $ 70.68K $ 70.68K Koguvaru: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T Ringlev varu: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.68K $ 70.68K $ 70.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AwesomeX (AWX) hinna kohta

AwesomeX (AWX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AwesomeX (AWX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AWX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AWX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AWX tokeni tokenoomikat, avastage AWX tokeni reaalajas hinda!

AWX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AWX võiks suunduda? Meie AWX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AWX tokeni hinna ennustust kohe!

