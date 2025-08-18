Mis on Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

Üksuse Away From Keyboard (AFK) allikas Ametlik veebisait

Away From Keyboard (AFK) tokenoomika

Away From Keyboard (AFK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Away From Keyboard (AFK) kohta Kui palju on Away From Keyboard (AFK) tänapäeval väärt? Reaalajas AFK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AFK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AFK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Away From Keyboard turukapitalisatsioon? AFK turukapitalisatsioon on $ 128.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AFK ringlev varu? AFK ringlev varu on 746.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFK (ATH) hind? AFK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade AFK madalaim (ATL) hind? AFK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AFK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AFK kauplemismaht on -- USD . Kas AFK sel aastal kõrgemale ka suundub? AFK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFK hinna ennustust

Away From Keyboard (AFK) Olulised valdkonna uudised