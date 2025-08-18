Rohkem infot AFK

Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard hind (AFK)

Loendis mitteolevad

1 AFK/USD reaalajas hind:

$0.00017232
$0.00017232$0.00017232
-5.40%1D
mexc
USD
Away From Keyboard (AFK) reaalajas hinnagraafik
Away From Keyboard (AFK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-5.42%

+1.73%

+1.73%

Away From Keyboard (AFK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AFK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on AFK muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -5.42% 24 tunni vältel +1.73% viimase 7 päeva jooksul.

Away From Keyboard (AFK) – turuteave

$ 128.58K
$ 128.58K$ 128.58K

--
----

$ 128.58K
$ 128.58K$ 128.58K

746.19M
746.19M 746.19M

746,192,737.838154
746,192,737.838154 746,192,737.838154

Away From Keyboard praegune turukapitalisatsioon on $ 128.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AFK ringlev varu on 746.19M, mille koguvaru on 746192737.838154.

Away From Keyboard (AFK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Away From Keyboard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Away From Keyboard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Away From Keyboard ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Away From Keyboard ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.42%
30 päeva$ 0-5.47%
60 päeva$ 0+34.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

Üksuse Away From Keyboard (AFK) allikas

Away From Keyboard hinna ennustus (USD)

Kui palju on Away From Keyboard (AFK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Away From Keyboard (AFK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Away From Keyboard nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Away From Keyboard hinna ennustust kohe!

AFK kohalike valuutade suhtes

Away From Keyboard (AFK) tokenoomika

Away From Keyboard (AFK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Away From Keyboard (AFK) kohta

Kui palju on Away From Keyboard (AFK) tänapäeval väärt?
Reaalajas AFK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AFK/USD hind?
Praegune hind AFK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Away From Keyboard turukapitalisatsioon?
AFK turukapitalisatsioon on $ 128.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AFK ringlev varu?
AFK ringlev varu on 746.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFK (ATH) hind?
AFK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AFK madalaim (ATL) hind?
AFK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AFK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AFK kauplemismaht on -- USD.
Kas AFK sel aastal kõrgemale ka suundub?
AFK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFK hinna ennustust.
Away From Keyboard (AFK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

