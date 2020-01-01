AVIAN (AVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AVIAN (AVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AVIAN (AVN) teave Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets. Ametlik veebisait: https://avn.network/ Ostke AVN kohe!

AVIAN (AVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AVIAN (AVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 193.90K $ 193.90K $ 193.90K Koguvaru: $ 7.76B $ 7.76B $ 7.76B Ringlev varu: $ 7.75B $ 7.75B $ 7.75B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.01K $ 194.01K $ 194.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00089384 $ 0.00089384 $ 0.00089384 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000011 $ 0.0000011 $ 0.0000011 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AVIAN (AVN) hinna kohta

AVIAN (AVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AVIAN (AVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVN tokeni tokenoomikat, avastage AVN tokeni reaalajas hinda!

AVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVN võiks suunduda? Meie AVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVN tokeni hinna ennustust kohe!

