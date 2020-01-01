Aver AI (AVER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aver AI (AVER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aver AI (AVER) teave Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Ametlik veebisait: https://aver.co/ Valge raamat: https://docs.aver.co/ Ostke AVER kohe!

Aver AI (AVER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aver AI (AVER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.99K $ 13.99K $ 13.99K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.31K $ 14.31K $ 14.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04592821 $ 0.04592821 $ 0.04592821 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014315 $ 0.00014315 $ 0.00014315 Lisateave Aver AI (AVER) hinna kohta

Aver AI (AVER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aver AI (AVER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVER tokeni tokenoomikat, avastage AVER tokeni reaalajas hinda!

AVER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVER võiks suunduda? Meie AVER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVER tokeni hinna ennustust kohe!

