Aver AI hind (AVER)

1 AVER/USD reaalajas hind:

$0.00014728
$0.00014728$0.00014728
0.00%1D
Aver AI (AVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:52:09 (UTC+8)

Aver AI (AVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04592821
$ 0.04592821$ 0.04592821

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+30.79%

+30.79%

Aver AI (AVER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AVER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04592821 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AVER muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +30.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aver AI (AVER) – turuteave

$ 14.40K
$ 14.40K$ 14.40K

--
----

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

97.77M
97.77M 97.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aver AI praegune turukapitalisatsioon on $ 14.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVER ringlev varu on 97.77M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.73K.

Aver AI (AVER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aver AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aver AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aver AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aver AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+25.23%
60 päeva$ 0+66.30%
90 päeva$ 0--

Mis on Aver AI (AVER)

Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aver AI (AVER) allikas

Ametlik veebisait

Aver AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aver AI (AVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aver AI (AVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aver AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aver AI hinna ennustust kohe!

AVER kohalike valuutade suhtes

Aver AI (AVER) tokenoomika

Aver AI (AVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aver AI (AVER) kohta

Kui palju on Aver AI (AVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVER/USD hind?
Praegune hind AVER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aver AI turukapitalisatsioon?
AVER turukapitalisatsioon on $ 14.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVER ringlev varu?
AVER ringlev varu on 97.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVER (ATH) hind?
AVER saavutab ATH hinna summas 0.04592821 USD.
Mis oli kõigi aegade AVER madalaim (ATL) hind?
AVER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVER kauplemismaht on -- USD.
Kas AVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:52:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.