Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

Aver AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aver AI (AVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aver AI (AVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aver AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AVER kohalike valuutade suhtes

Aver AI (AVER) tokenoomika

Aver AI (AVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aver AI (AVER) kohta Kui palju on Aver AI (AVER) tänapäeval väärt? Reaalajas AVER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aver AI turukapitalisatsioon? AVER turukapitalisatsioon on $ 14.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVER ringlev varu? AVER ringlev varu on 97.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVER (ATH) hind? AVER saavutab ATH hinna summas 0.04592821 USD . Mis oli kõigi aegade AVER madalaim (ATL) hind? AVER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVER kauplemismaht on -- USD .

