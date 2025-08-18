Rohkem infot AVENT

Aventa logo

Aventa hind (AVENT)

Loendis mitteolevad

1 AVENT/USD reaalajas hind:

--
----
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aventa (AVENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:43:38 (UTC+8)

Aventa (AVENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00818993
$ 0.00818993$ 0.00818993

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.33%

-4.62%

-4.62%

Aventa (AVENT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AVENT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00818993 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AVENT muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.33% 24 tunni vältel -4.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aventa (AVENT) – turuteave

$ 47.91K
$ 47.91K$ 47.91K

--
----

$ 47.91K
$ 47.91K$ 47.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aventa praegune turukapitalisatsioon on $ 47.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVENT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.91K.

Aventa (AVENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aventa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aventa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aventa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aventa ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.33%
30 päeva$ 0-81.32%
60 päeva$ 0-77.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Aventa (AVENT)

Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration

Aventa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aventa (AVENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventa (AVENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aventa hinna ennustust kohe!

AVENT kohalike valuutade suhtes

Aventa (AVENT) tokenoomika

Aventa (AVENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aventa (AVENT) kohta

Kui palju on Aventa (AVENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVENT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVENT/USD hind?
Praegune hind AVENT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aventa turukapitalisatsioon?
AVENT turukapitalisatsioon on $ 47.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVENT ringlev varu?
AVENT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVENT (ATH) hind?
AVENT saavutab ATH hinna summas 0.00818993 USD.
Mis oli kõigi aegade AVENT madalaim (ATL) hind?
AVENT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AVENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVENT kauplemismaht on -- USD.
Kas AVENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVENT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:43:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.