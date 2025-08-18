Mis on Aventa (AVENT)

Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aventa (AVENT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Aventa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aventa (AVENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aventa (AVENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aventa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aventa hinna ennustust kohe!

AVENT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aventa (AVENT) tokenoomika

Aventa (AVENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aventa (AVENT) kohta Kui palju on Aventa (AVENT) tänapäeval väärt? Reaalajas AVENT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVENT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aventa turukapitalisatsioon? AVENT turukapitalisatsioon on $ 47.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVENT ringlev varu? AVENT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVENT (ATH) hind? AVENT saavutab ATH hinna summas 0.00818993 USD . Mis oli kõigi aegade AVENT madalaim (ATL) hind? AVENT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVENT kauplemismaht on -- USD . Kas AVENT sel aastal kõrgemale ka suundub? AVENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVENT hinna ennustust

Aventa (AVENT) Olulised valdkonna uudised