Mis on Avaxtars (AVXT)

AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.

Avaxtars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avaxtars (AVXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avaxtars (AVXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avaxtars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avaxtars hinna ennustust kohe!

Avaxtars (AVXT) tokenoomika

Avaxtars (AVXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avaxtars (AVXT) kohta Kui palju on Avaxtars (AVXT) tänapäeval väärt? Reaalajas AVXT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVXT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVXT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avaxtars turukapitalisatsioon? AVXT turukapitalisatsioon on $ 18.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVXT ringlev varu? AVXT ringlev varu on 390.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVXT (ATH) hind? AVXT saavutab ATH hinna summas 52.5 USD . Mis oli kõigi aegade AVXT madalaim (ATL) hind? AVXT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVXT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVXT kauplemismaht on -- USD . Kas AVXT sel aastal kõrgemale ka suundub? AVXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVXT hinna ennustust

