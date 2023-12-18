AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) teave NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Ametlik veebisait: https://nochill.lol Ostke NOCHILL kohe!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Koguvaru: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Ringlev varu: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00215652 $ 0.00215652 $ 0.00215652 Lisateave AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) hinna kohta

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOCHILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOCHILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOCHILL tokeni tokenoomikat, avastage NOCHILL tokeni reaalajas hinda!

NOCHILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOCHILL võiks suunduda? Meie NOCHILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOCHILL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!