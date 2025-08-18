Mis on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

Kui palju on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tänapäeval väärt? Reaalajas NOCHILL hind USD on 0.0027468 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOCHILL/USD hind? $ 0.0027468 . Milline on AVAX HAS NO CHILL turukapitalisatsioon? NOCHILL turukapitalisatsioon on $ 4.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOCHILL ringlev varu? NOCHILL ringlev varu on 1.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOCHILL (ATH) hind? NOCHILL saavutab ATH hinna summas 0.03121838 USD . Mis oli kõigi aegade NOCHILL madalaim (ATL) hind? NOCHILL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NOCHILL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOCHILL kauplemismaht on -- USD .

