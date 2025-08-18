Rohkem infot NOCHILL

AVAX HAS NO CHILL hind (NOCHILL)

1 NOCHILL/USD reaalajas hind:

$0.0027468
+0.90%1D
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) reaalajas hinnagraafik
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0027159
24 h madal
$ 0.0027869
24 h kõrge

$ 0.0027159
$ 0.0027869
$ 0.03121838
$ 0
-0.12%

+0.92%

-8.70%

-8.70%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) reaalajas hind on $0.0027468. Viimase 24 tunni jooksul NOCHILL kaubeldud madalaim $ 0.0027159 ja kõrgeim $ 0.0027869 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOCHILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03121838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NOCHILL muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel -8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) – turuteave

$ 4.24M
--
$ 4.24M
1.55B
1,550,000,000.0
AVAX HAS NO CHILL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOCHILL ringlev varu on 1.55B, mille koguvaru on 1550000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.24M.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.0011462160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.0012013236.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.000753404381434393.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.92%
30 päeva$ -0.0011462160-41.72%
60 päeva$ -0.0012013236-43.73%
90 päeva$ -0.000753404381434393-21.52%

Mis on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) allikas

AVAX HAS NO CHILL hinna ennustus (USD)

Kui palju on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AVAX HAS NO CHILL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AVAX HAS NO CHILL hinna ennustust kohe!

NOCHILL kohalike valuutade suhtes

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOCHILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kohta

Kui palju on AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOCHILL hind USD on 0.0027468 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOCHILL/USD hind?
Praegune hind NOCHILL/USD on $ 0.0027468. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AVAX HAS NO CHILL turukapitalisatsioon?
NOCHILL turukapitalisatsioon on $ 4.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOCHILL ringlev varu?
NOCHILL ringlev varu on 1.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOCHILL (ATH) hind?
NOCHILL saavutab ATH hinna summas 0.03121838 USD.
Mis oli kõigi aegade NOCHILL madalaim (ATL) hind?
NOCHILL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NOCHILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOCHILL kauplemismaht on -- USD.
Kas NOCHILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOCHILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOCHILL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.