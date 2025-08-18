AVAX HAS NO CHILL hind (NOCHILL)
-0.12%
+0.92%
-8.70%
-8.70%
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) reaalajas hind on $0.0027468. Viimase 24 tunni jooksul NOCHILL kaubeldud madalaim $ 0.0027159 ja kõrgeim $ 0.0027869 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOCHILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03121838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on NOCHILL muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel -8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AVAX HAS NO CHILL praegune turukapitalisatsioon on $ 4.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NOCHILL ringlev varu on 1.55B, mille koguvaru on 1550000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.24M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.0011462160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.0012013236.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AVAX HAS NO CHILL ja USD hinnamuutus $ -0.000753404381434393.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.92%
|30 päeva
|$ -0.0011462160
|-41.72%
|60 päeva
|$ -0.0012013236
|-43.73%
|90 päeva
|$ -0.000753404381434393
|-21.52%
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
