Avatly hind (AVATLY)

1 AVATLY/USD reaalajas hind:

$0.00138794
$0.00138794$0.00138794
0.00%1D
Avatly (AVATLY) reaalajas hinnagraafik
Avatly (AVATLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.083384
$ 0.083384$ 0.083384

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.21%

-0.21%

Avatly (AVATLY) reaalajas hind on $0.00138794. Viimase 24 tunni jooksul AVATLY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVATLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.083384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AVATLY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avatly (AVATLY) – turuteave

$ 90.13K
$ 90.13K$ 90.13K

--
----

$ 104.01K
$ 104.01K$ 104.01K

64.93M
64.93M 64.93M

74,934,771.0
74,934,771.0 74,934,771.0

Avatly praegune turukapitalisatsioon on $ 90.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVATLY ringlev varu on 64.93M, mille koguvaru on 74934771.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 104.01K.

Avatly (AVATLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Avatly ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Avatly ja USD hinnamuutus $ +0.0008765598.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Avatly ja USD hinnamuutus $ +0.0008698283.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Avatly ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0008765598+63.16%
60 päeva$ +0.0008698283+62.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Avatly (AVATLY)

THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Avatly (AVATLY) allikas

Ametlik veebisait

Avatly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avatly (AVATLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avatly (AVATLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avatly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avatly hinna ennustust kohe!

AVATLY kohalike valuutade suhtes

Avatly (AVATLY) tokenoomika

Avatly (AVATLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVATLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avatly (AVATLY) kohta

Kui palju on Avatly (AVATLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVATLY hind USD on 0.00138794 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVATLY/USD hind?
Praegune hind AVATLY/USD on $ 0.00138794. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avatly turukapitalisatsioon?
AVATLY turukapitalisatsioon on $ 90.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVATLY ringlev varu?
AVATLY ringlev varu on 64.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVATLY (ATH) hind?
AVATLY saavutab ATH hinna summas 0.083384 USD.
Mis oli kõigi aegade AVATLY madalaim (ATL) hind?
AVATLY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AVATLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVATLY kauplemismaht on -- USD.
Kas AVATLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVATLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVATLY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.