THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avatly (AVATLY) kohta Kui palju on Avatly (AVATLY) tänapäeval väärt? Reaalajas AVATLY hind USD on 0.00138794 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVATLY/USD hind? $ 0.00138794 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVATLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avatly turukapitalisatsioon? AVATLY turukapitalisatsioon on $ 90.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVATLY ringlev varu? AVATLY ringlev varu on 64.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVATLY (ATH) hind? AVATLY saavutab ATH hinna summas 0.083384 USD . Mis oli kõigi aegade AVATLY madalaim (ATL) hind? AVATLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AVATLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVATLY kauplemismaht on -- USD . Kas AVATLY sel aastal kõrgemale ka suundub? AVATLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVATLY hinna ennustust

