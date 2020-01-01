Avarik Saga (AVRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Avarik Saga (AVRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Avarik Saga (AVRK) teave At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Ametlik veebisait: https://avariksaga.com/ Valge raamat: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Ostke AVRK kohe!

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avarik Saga (AVRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 356.76K $ 356.76K $ 356.76K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 945.35K $ 945.35K $ 945.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0017778 $ 0.0017778 $ 0.0017778 Praegune hind: $ 0.00188597 $ 0.00188597 $ 0.00188597 Lisateave Avarik Saga (AVRK) hinna kohta

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avarik Saga (AVRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVRK tokeni tokenoomikat, avastage AVRK tokeni reaalajas hinda!

AVRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVRK võiks suunduda? Meie AVRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVRK tokeni hinna ennustust kohe!

