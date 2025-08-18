Rohkem infot AVRK

Avarik Saga logo

Avarik Saga hind (AVRK)

Loendis mitteolevad

1 AVRK/USD reaalajas hind:

$0.00189727
$0.00189727$0.00189727
0.00%1D
mexc
USD
Avarik Saga (AVRK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:22:09 (UTC+8)

Avarik Saga (AVRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0018799
$ 0.0018799$ 0.0018799
24 h madal
$ 0.00191505
$ 0.00191505$ 0.00191505
24 h kõrge

$ 0.0018799
$ 0.0018799$ 0.0018799

$ 0.00191505
$ 0.00191505$ 0.00191505

$ 0.173248
$ 0.173248$ 0.173248

$ 0.0017778
$ 0.0017778$ 0.0017778

-0.25%

-0.00%

+0.94%

+0.94%

Avarik Saga (AVRK) reaalajas hind on $0.00189727. Viimase 24 tunni jooksul AVRK kaubeldud madalaim $ 0.0018799 ja kõrgeim $ 0.00191505 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.173248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0017778.

Lüliajalise tootluse osas on AVRK muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avarik Saga (AVRK) – turuteave

$ 356.61K
$ 356.61K$ 356.61K

--
----

$ 944.94K
$ 944.94K$ 944.94K

188.69M
188.69M 188.69M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Avarik Saga praegune turukapitalisatsioon on $ 356.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVRK ringlev varu on 188.69M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 944.94K.

Avarik Saga (AVRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.0006047043.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.0008200934.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.002494859305992965.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ -0.0006047043-31.87%
60 päeva$ -0.0008200934-43.22%
90 päeva$ -0.002494859305992965-56.80%

Mis on Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

Üksuse Avarik Saga (AVRK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Avarik Saga hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avarik Saga (AVRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avarik Saga (AVRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avarik Saga nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avarik Saga hinna ennustust kohe!

AVRK kohalike valuutade suhtes

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avarik Saga (AVRK) kohta

Kui palju on Avarik Saga (AVRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVRK hind USD on 0.00189727 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVRK/USD hind?
Praegune hind AVRK/USD on $ 0.00189727. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avarik Saga turukapitalisatsioon?
AVRK turukapitalisatsioon on $ 356.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVRK ringlev varu?
AVRK ringlev varu on 188.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVRK (ATH) hind?
AVRK saavutab ATH hinna summas 0.173248 USD.
Mis oli kõigi aegade AVRK madalaim (ATL) hind?
AVRK nägi ATL hinda summas 0.0017778 USD.
Milline on AVRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVRK kauplemismaht on -- USD.
Kas AVRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVRK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.