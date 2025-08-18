Mis on Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

Üksuse Avarik Saga (AVRK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika

Avarik Saga (AVRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avarik Saga (AVRK) kohta Kui palju on Avarik Saga (AVRK) tänapäeval väärt? Reaalajas AVRK hind USD on 0.00189727 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVRK/USD hind? $ 0.00189727 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVRK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avarik Saga turukapitalisatsioon? AVRK turukapitalisatsioon on $ 356.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVRK ringlev varu? AVRK ringlev varu on 188.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVRK (ATH) hind? AVRK saavutab ATH hinna summas 0.173248 USD . Mis oli kõigi aegade AVRK madalaim (ATL) hind? AVRK nägi ATL hinda summas 0.0017778 USD . Milline on AVRK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVRK kauplemismaht on -- USD . Kas AVRK sel aastal kõrgemale ka suundub? AVRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVRK hinna ennustust

