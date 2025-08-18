Avarik Saga hind (AVRK)
-0.25%
-0.00%
+0.94%
+0.94%
Avarik Saga (AVRK) reaalajas hind on $0.00189727. Viimase 24 tunni jooksul AVRK kaubeldud madalaim $ 0.0018799 ja kõrgeim $ 0.00191505 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.173248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0017778.
Lüliajalise tootluse osas on AVRK muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Avarik Saga praegune turukapitalisatsioon on $ 356.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AVRK ringlev varu on 188.69M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 944.94K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.0006047043.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.0008200934.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Avarik Saga ja USD hinnamuutus $ -0.002494859305992965.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.00%
|30 päeva
|$ -0.0006047043
|-31.87%
|60 päeva
|$ -0.0008200934
|-43.22%
|90 päeva
|$ -0.002494859305992965
|-56.80%
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
