Avant USD (AVUSD) teave Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Ametlik veebisait: https://www.avantprotocol.com/ Ostke AVUSD kohe!

Avant USD (AVUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avant USD (AVUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.54M $ 95.54M $ 95.54M Koguvaru: $ 95.61M $ 95.61M $ 95.61M Ringlev varu: $ 95.61M $ 95.61M $ 95.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.54M $ 95.54M $ 95.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.967857 $ 0.967857 $ 0.967857 Praegune hind: $ 0.999304 $ 0.999304 $ 0.999304 Lisateave Avant USD (AVUSD) hinna kohta

Avant USD (AVUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avant USD (AVUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVUSD tokeni tokenoomikat, avastage AVUSD tokeni reaalajas hinda!

