Mis on Avant USD (AVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

Üksuse Avant USD (AVUSD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avant USD (AVUSD) kohta Kui palju on Avant USD (AVUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas AVUSD hind USD on 1.001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVUSD/USD hind? $ 1.001 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avant USD turukapitalisatsioon? AVUSD turukapitalisatsioon on $ 94.81M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVUSD ringlev varu? AVUSD ringlev varu on 94.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVUSD (ATH) hind? AVUSD saavutab ATH hinna summas 1.011 USD . Mis oli kõigi aegade AVUSD madalaim (ATL) hind? AVUSD nägi ATL hinda summas 0.967857 USD . Milline on AVUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVUSD kauplemismaht on -- USD . Kas AVUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? AVUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVUSD hinna ennustust

