Avant Staked USD (SAVUSD) tokenoomika

Avant Staked USD (SAVUSD) teave Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Ametlik veebisait: https://www.avantprotocol.com/ Ostke SAVUSD kohe!

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avant Staked USD (SAVUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 92.23M $ 92.23M $ 92.23M Koguvaru: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Ringlev varu: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 92.23M $ 92.23M $ 92.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Kõigi aegade madalaim: $ 0.937701 $ 0.937701 $ 0.937701 Praegune hind: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Lisateave Avant Staked USD (SAVUSD) hinna kohta

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avant Staked USD (SAVUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAVUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAVUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAVUSD tokeni tokenoomikat, avastage SAVUSD tokeni reaalajas hinda!

SAVUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAVUSD võiks suunduda? Meie SAVUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAVUSD tokeni hinna ennustust kohe!

