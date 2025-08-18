Mis on Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Kui palju on Avant Staked USD (SAVUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avant Staked USD (SAVUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avant Staked USD (SAVUSD) kohta Kui palju on Avant Staked USD (SAVUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SAVUSD hind USD on 1.072 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAVUSD/USD hind? $ 1.072 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAVUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Avant Staked USD turukapitalisatsioon? SAVUSD turukapitalisatsioon on $ 91.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAVUSD ringlev varu? SAVUSD ringlev varu on 83.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAVUSD (ATH) hind? SAVUSD saavutab ATH hinna summas 1.085 USD . Mis oli kõigi aegade SAVUSD madalaim (ATL) hind? SAVUSD nägi ATL hinda summas 0.937701 USD . Milline on SAVUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAVUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SAVUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SAVUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAVUSD hinna ennustust

