Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika

Autonomous Virtual Beings (AVB) teave $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Autonomous Virtual Beings (AVB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ringlev varu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102873 $ 0.00102873 $ 0.00102873 Praegune hind: $ 0.0017413 $ 0.0017413 $ 0.0017413 Lisateave Autonomous Virtual Beings (AVB) hinna kohta

Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVB tokeni tokenoomikat, avastage AVB tokeni reaalajas hinda!

AVB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVB võiks suunduda? Meie AVB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVB tokeni hinna ennustust kohe!

