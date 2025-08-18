Mis on Autonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

Autonomous Virtual Beings hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autonomous Virtual Beings (AVB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autonomous Virtual Beings (AVB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

AVB kohalike valuutade suhtes

Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika

Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autonomous Virtual Beings (AVB) kohta Kui palju on Autonomous Virtual Beings (AVB) tänapäeval väärt? Reaalajas AVB hind USD on 0.00175537 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AVB/USD hind? $ 0.00175537 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AVB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Autonomous Virtual Beings turukapitalisatsioon? AVB turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AVB ringlev varu? AVB ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVB (ATH) hind? AVB saavutab ATH hinna summas 0.077253 USD . Mis oli kõigi aegade AVB madalaim (ATL) hind? AVB nägi ATL hinda summas 0.00102873 USD . Milline on AVB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AVB kauplemismaht on -- USD . Kas AVB sel aastal kõrgemale ka suundub? AVB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVB hinna ennustust

