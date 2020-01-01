Autonio (NIOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Autonio (NIOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Autonio (NIOX) teave Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease. Ametlik veebisait: https://autonio.foundation/ Valge raamat: https://autonio.s3.us-east-2.amazonaws.com/Lite+Paper+-+Autonio+Foundation.pdf Ostke NIOX kohe!

Autonio (NIOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Autonio (NIOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.76K $ 87.76K $ 87.76K Koguvaru: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Ringlev varu: $ 169.84M $ 169.84M $ 169.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 170.52K $ 170.52K $ 170.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.822057 $ 0.822057 $ 0.822057 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00051674 $ 0.00051674 $ 0.00051674 Lisateave Autonio (NIOX) hinna kohta

Autonio (NIOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Autonio (NIOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIOX tokeni tokenoomikat, avastage NIOX tokeni reaalajas hinda!

