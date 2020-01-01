Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Automatic Treasury Machine (ATM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Automatic Treasury Machine (ATM) teave ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. Ametlik veebisait: https://atmsolcoin.com/ Ostke ATM kohe!

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Automatic Treasury Machine (ATM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Koguvaru: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Ringlev varu: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Automatic Treasury Machine (ATM) hinna kohta

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATM tokeni tokenoomikat, avastage ATM tokeni reaalajas hinda!

