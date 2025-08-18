Automatic Treasury Machine hind (ATM)
Automatic Treasury Machine (ATM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ATM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01458778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ATM muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +7.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Automatic Treasury Machine praegune turukapitalisatsioon on $ 21.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATM ringlev varu on 996.74M, mille koguvaru on 996739563.443043. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.48K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.31%
|30 päeva
|$ 0
|-38.50%
|60 päeva
|$ 0
|-32.22%
|90 päeva
|$ 0
|--
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.