Mis on Automatic Treasury Machine (ATM)

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

Üksuse Automatic Treasury Machine (ATM) allikas Ametlik veebisait

ATM kohalike valuutade suhtes

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Automatic Treasury Machine (ATM) kohta Kui palju on Automatic Treasury Machine (ATM) tänapäeval väärt? Reaalajas ATM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ATM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ATM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Automatic Treasury Machine turukapitalisatsioon? ATM turukapitalisatsioon on $ 21.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ATM ringlev varu? ATM ringlev varu on 996.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATM (ATH) hind? ATM saavutab ATH hinna summas 0.01458778 USD . Mis oli kõigi aegade ATM madalaim (ATL) hind? ATM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ATM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ATM kauplemismaht on -- USD . Kas ATM sel aastal kõrgemale ka suundub? ATM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATM hinna ennustust

Automatic Treasury Machine (ATM) Olulised valdkonna uudised