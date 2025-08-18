Rohkem infot ATM

Automatic Treasury Machine hind (ATM)

1 ATM/USD reaalajas hind:

-0.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Automatic Treasury Machine (ATM) reaalajas hinnagraafik
Automatic Treasury Machine (ATM) hinna teave (USD)

Automatic Treasury Machine (ATM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ATM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01458778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ATM muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +7.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Automatic Treasury Machine (ATM) – turuteave

$ 21.48K
$ 21.48K$ 21.48K

$ 21.48K
$ 21.48K$ 21.48K

996.74M
996.74M 996.74M

996,739,563.443043
996,739,563.443043 996,739,563.443043

Automatic Treasury Machine praegune turukapitalisatsioon on $ 21.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATM ringlev varu on 996.74M, mille koguvaru on 996739563.443043. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.48K.

Automatic Treasury Machine (ATM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Automatic Treasury Machine ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.31%
30 päeva$ 0-38.50%
60 päeva$ 0-32.22%
90 päeva$ 0--

Mis on Automatic Treasury Machine (ATM)

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Automatic Treasury Machine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Automatic Treasury Machine (ATM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Automatic Treasury Machine (ATM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Automatic Treasury Machine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Automatic Treasury Machine hinna ennustust kohe!

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika

Automatic Treasury Machine (ATM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Automatic Treasury Machine (ATM) kohta

Kui palju on Automatic Treasury Machine (ATM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATM/USD hind?
Praegune hind ATM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Automatic Treasury Machine turukapitalisatsioon?
ATM turukapitalisatsioon on $ 21.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATM ringlev varu?
ATM ringlev varu on 996.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATM (ATH) hind?
ATM saavutab ATH hinna summas 0.01458778 USD.
Mis oli kõigi aegade ATM madalaim (ATL) hind?
ATM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ATM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATM kauplemismaht on -- USD.
Kas ATM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATM hinna ennustust.
