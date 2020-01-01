Automata (ATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Automata (ATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Automata (ATA) teave Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Ametlik veebisait: https://www.ata.network/ Valge raamat: https://docs.ata.network/research/lightpaper Ostke ATA kohe!

Automata (ATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Automata (ATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.80M $ 47.80M $ 47.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Praegune hind: $ 0.04780607 $ 0.04780607 $ 0.04780607 Lisateave Automata (ATA) hinna kohta

Automata (ATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Automata (ATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATA tokeni tokenoomikat, avastage ATA tokeni reaalajas hinda!

ATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATA võiks suunduda? Meie ATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATA tokeni hinna ennustust kohe!

