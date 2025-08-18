Rohkem infot LAY3R

LAY3R Hinnainfo

LAY3R Valge raamat

LAY3R Ametlik veebisait

LAY3R Tokenoomika

LAY3R Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Autolayer logo

Autolayer hind (LAY3R)

Loendis mitteolevad

1 LAY3R/USD reaalajas hind:

$0.01056174
$0.01056174$0.01056174
+2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Autolayer (LAY3R) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:36:36 (UTC+8)

Autolayer (LAY3R) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00991265
$ 0.00991265$ 0.00991265
24 h madal
$ 0.01198522
$ 0.01198522$ 0.01198522
24 h kõrge

$ 0.00991265
$ 0.00991265$ 0.00991265

$ 0.01198522
$ 0.01198522$ 0.01198522

$ 0.502262
$ 0.502262$ 0.502262

$ 0.00330797
$ 0.00330797$ 0.00330797

+1.28%

+2.18%

+22.97%

+22.97%

Autolayer (LAY3R) reaalajas hind on $0.0105623. Viimase 24 tunni jooksul LAY3R kaubeldud madalaim $ 0.00991265 ja kõrgeim $ 0.01198522 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAY3Rkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.502262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00330797.

Lüliajalise tootluse osas on LAY3R muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, +2.18% 24 tunni vältel +22.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Autolayer (LAY3R) – turuteave

$ 140.84K
$ 140.84K$ 140.84K

--
----

$ 309.48K
$ 309.48K$ 309.48K

13.33M
13.33M 13.33M

29,300,000.0
29,300,000.0 29,300,000.0

Autolayer praegune turukapitalisatsioon on $ 140.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LAY3R ringlev varu on 13.33M, mille koguvaru on 29300000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 309.48K.

Autolayer (LAY3R) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Autolayer ja USD hinnamuutus $ +0.00022504.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Autolayer ja USD hinnamuutus $ -0.0029068600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Autolayer ja USD hinnamuutus $ -0.0064904995.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Autolayer ja USD hinnamuutus $ +0.004241314855100634.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00022504+2.18%
30 päeva$ -0.0029068600-27.52%
60 päeva$ -0.0064904995-61.44%
90 päeva$ +0.004241314855100634+67.10%

Mis on Autolayer (LAY3R)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Autolayer (LAY3R) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Autolayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autolayer (LAY3R) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autolayer (LAY3R) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autolayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autolayer hinna ennustust kohe!

LAY3R kohalike valuutade suhtes

Autolayer (LAY3R) tokenoomika

Autolayer (LAY3R) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAY3R tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autolayer (LAY3R) kohta

Kui palju on Autolayer (LAY3R) tänapäeval väärt?
Reaalajas LAY3R hind USD on 0.0105623 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LAY3R/USD hind?
Praegune hind LAY3R/USD on $ 0.0105623. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Autolayer turukapitalisatsioon?
LAY3R turukapitalisatsioon on $ 140.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LAY3R ringlev varu?
LAY3R ringlev varu on 13.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAY3R (ATH) hind?
LAY3R saavutab ATH hinna summas 0.502262 USD.
Mis oli kõigi aegade LAY3R madalaim (ATL) hind?
LAY3R nägi ATL hinda summas 0.00330797 USD.
Milline on LAY3R kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LAY3R kauplemismaht on -- USD.
Kas LAY3R sel aastal kõrgemale ka suundub?
LAY3R võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAY3R hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:36:36 (UTC+8)

Autolayer (LAY3R) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.