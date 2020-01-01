Austin Capitals (AUX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Austin Capitals (AUX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Austin Capitals (AUX) teave Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Ametlik veebisait: https://austintoken.live/ Ostke AUX kohe!

Austin Capitals (AUX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Austin Capitals (AUX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Koguvaru: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Ringlev varu: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.68M $ 14.68M $ 14.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Kõigi aegade madalaim: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Praegune hind: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Lisateave Austin Capitals (AUX) hinna kohta

Austin Capitals (AUX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Austin Capitals (AUX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUX tokeni tokenoomikat, avastage AUX tokeni reaalajas hinda!

AUX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUX võiks suunduda? Meie AUX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUX tokeni hinna ennustust kohe!

