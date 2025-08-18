Rohkem infot AURI

Aurivis logo

Aurivis hind (AURI)

Loendis mitteolevad

1 AURI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Aurivis (AURI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:51:46 (UTC+8)

Aurivis (AURI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aurivis (AURI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AURI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AURI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aurivis (AURI) – turuteave

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

--
----

$ 25.03K
$ 25.03K$ 25.03K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aurivis praegune turukapitalisatsioon on $ 25.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AURI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.03K.

Aurivis (AURI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aurivis ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aurivis ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aurivis ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aurivis ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+4.32%
60 päeva$ 0+41.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Aurivis (AURI)

Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem. Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aurivis (AURI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Aurivis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aurivis (AURI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aurivis (AURI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aurivis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aurivis hinna ennustust kohe!

AURI kohalike valuutade suhtes

Aurivis (AURI) tokenoomika

Aurivis (AURI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aurivis (AURI) kohta

Kui palju on Aurivis (AURI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AURI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AURI/USD hind?
Praegune hind AURI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aurivis turukapitalisatsioon?
AURI turukapitalisatsioon on $ 25.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AURI ringlev varu?
AURI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AURI (ATH) hind?
AURI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AURI madalaim (ATL) hind?
AURI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AURI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AURI kauplemismaht on -- USD.
Kas AURI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AURI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AURI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.