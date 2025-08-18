Rohkem infot AURAFARM

AuraFarming hind (AURAFARM)

Loendis mitteolevad

1 AURAFARM/USD reaalajas hind:

$0.00159583
-21.00%1D
USD
AuraFarming (AURAFARM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:14:05 (UTC+8)

AuraFarming (AURAFARM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00155968
24 h madal
$ 0.002318
24 h kõrge

$ 0.00155968
$ 0.002318
$ 0.0048771
$ 0.00043676
+0.68%

-21.41%

+41.70%

+41.70%

AuraFarming (AURAFARM) reaalajas hind on $0.00158243. Viimase 24 tunni jooksul AURAFARM kaubeldud madalaim $ 0.00155968 ja kõrgeim $ 0.002318 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURAFARMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0048771 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00043676.

Lüliajalise tootluse osas on AURAFARM muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -21.41% 24 tunni vältel +41.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AuraFarming (AURAFARM) – turuteave

$ 1.58M
--
$ 1.58M
999.67M
999,672,126.870978
AuraFarming praegune turukapitalisatsioon on $ 1.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AURAFARM ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999672126.870978. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.58M.

AuraFarming (AURAFARM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AuraFarming ja USD hinnamuutus $ -0.000431204136079286.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AuraFarming ja USD hinnamuutus $ +0.0003895247.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AuraFarming ja USD hinnamuutus $ -0.0002811052.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AuraFarming ja USD hinnamuutus $ -0.0000518185770818901.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000431204136079286-21.41%
30 päeva$ +0.0003895247+24.62%
60 päeva$ -0.0002811052-17.76%
90 päeva$ -0.0000518185770818901-3.17%

Mis on AuraFarming (AURAFARM)

Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AuraFarming (AURAFARM) allikas

Ametlik veebisait

AuraFarming hinna ennustus (USD)

Kui palju on AuraFarming (AURAFARM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AuraFarming (AURAFARM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AuraFarming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AuraFarming hinna ennustust kohe!

AURAFARM kohalike valuutade suhtes

AuraFarming (AURAFARM) tokenoomika

AuraFarming (AURAFARM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURAFARM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AuraFarming (AURAFARM) kohta

Kui palju on AuraFarming (AURAFARM) tänapäeval väärt?
Reaalajas AURAFARM hind USD on 0.00158243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AURAFARM/USD hind?
Praegune hind AURAFARM/USD on $ 0.00158243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AuraFarming turukapitalisatsioon?
AURAFARM turukapitalisatsioon on $ 1.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AURAFARM ringlev varu?
AURAFARM ringlev varu on 999.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AURAFARM (ATH) hind?
AURAFARM saavutab ATH hinna summas 0.0048771 USD.
Mis oli kõigi aegade AURAFARM madalaim (ATL) hind?
AURAFARM nägi ATL hinda summas 0.00043676 USD.
Milline on AURAFARM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AURAFARM kauplemismaht on -- USD.
Kas AURAFARM sel aastal kõrgemale ka suundub?
AURAFARM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AURAFARM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.