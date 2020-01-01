Aura BAL (AURABAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aura BAL (AURABAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aura BAL (AURABAL) teave auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Ametlik veebisait: https://aura.finance/ Ostke AURABAL kohe!

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aura BAL (AURABAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Koguvaru: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Ringlev varu: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 Kõigi aegade madalaim: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Praegune hind: $ 5.72 $ 5.72 $ 5.72 Lisateave Aura BAL (AURABAL) hinna kohta

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aura BAL (AURABAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AURABAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AURABAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AURABAL tokeni tokenoomikat, avastage AURABAL tokeni reaalajas hinda!

AURABAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AURABAL võiks suunduda? Meie AURABAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AURABAL tokeni hinna ennustust kohe!

