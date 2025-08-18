Rohkem infot AURABAL

AURABAL Hinnainfo

AURABAL Ametlik veebisait

AURABAL Tokenoomika

AURABAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aura BAL logo

Aura BAL hind (AURABAL)

Loendis mitteolevad

1 AURABAL/USD reaalajas hind:

$5.72
$5.72$5.72
+2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Aura BAL (AURABAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:04:20 (UTC+8)

Aura BAL (AURABAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.57
$ 5.57$ 5.57
24 h madal
$ 5.81
$ 5.81$ 5.81
24 h kõrge

$ 5.57
$ 5.57$ 5.57

$ 5.81
$ 5.81$ 5.81

$ 21.61
$ 21.61$ 21.61

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

0.00%

+2.80%

-3.32%

-3.32%

Aura BAL (AURABAL) reaalajas hind on $5.72. Viimase 24 tunni jooksul AURABAL kaubeldud madalaim $ 5.57 ja kõrgeim $ 5.81 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURABALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.24.

Lüliajalise tootluse osas on AURABAL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.80% 24 tunni vältel -3.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aura BAL (AURABAL) – turuteave

$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M

--
----

$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M

3.67M
3.67M 3.67M

3,670,009.169635547
3,670,009.169635547 3,670,009.169635547

Aura BAL praegune turukapitalisatsioon on $ 21.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AURABAL ringlev varu on 3.67M, mille koguvaru on 3670009.169635547. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.00M.

Aura BAL (AURABAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aura BAL ja USD hinnamuutus $ +0.155688.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aura BAL ja USD hinnamuutus $ +0.4934752680.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aura BAL ja USD hinnamuutus $ +2.1910877560.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aura BAL ja USD hinnamuutus $ +1.432888683778811.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.155688+2.80%
30 päeva$ +0.4934752680+8.63%
60 päeva$ +2.1910877560+38.31%
90 päeva$ +1.432888683778811+33.42%

Mis on Aura BAL (AURABAL)

auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aura BAL (AURABAL) allikas

Ametlik veebisait

Aura BAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aura BAL (AURABAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aura BAL (AURABAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aura BAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aura BAL hinna ennustust kohe!

AURABAL kohalike valuutade suhtes

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURABAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aura BAL (AURABAL) kohta

Kui palju on Aura BAL (AURABAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AURABAL hind USD on 5.72 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AURABAL/USD hind?
Praegune hind AURABAL/USD on $ 5.72. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aura BAL turukapitalisatsioon?
AURABAL turukapitalisatsioon on $ 21.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AURABAL ringlev varu?
AURABAL ringlev varu on 3.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AURABAL (ATH) hind?
AURABAL saavutab ATH hinna summas 21.61 USD.
Mis oli kõigi aegade AURABAL madalaim (ATL) hind?
AURABAL nägi ATL hinda summas 2.24 USD.
Milline on AURABAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AURABAL kauplemismaht on -- USD.
Kas AURABAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AURABAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AURABAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:04:20 (UTC+8)

Aura BAL (AURABAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.