auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika

Aura BAL (AURABAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURABAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Aura BAL (AURABAL) tänapäeval väärt? Reaalajas AURABAL hind USD on 5.72 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AURABAL/USD hind? $ 5.72 . Milline on Aura BAL turukapitalisatsioon? AURABAL turukapitalisatsioon on $ 21.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AURABAL ringlev varu? AURABAL ringlev varu on 3.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AURABAL (ATH) hind? AURABAL saavutab ATH hinna summas 21.61 USD . Mis oli kõigi aegade AURABAL madalaim (ATL) hind? AURABAL nägi ATL hinda summas 2.24 USD . Milline on AURABAL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AURABAL kauplemismaht on -- USD .

