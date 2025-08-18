Mis on Augur (REP)

Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.

Üksuse Augur (REP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Augur (REP) kohta Kui palju on Augur (REP) tänapäeval väärt? Reaalajas REP hind USD on 0.981837 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REP/USD hind? $ 0.981837 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Augur turukapitalisatsioon? REP turukapitalisatsioon on $ 7.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REP ringlev varu? REP ringlev varu on 8.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REP (ATH) hind? REP saavutab ATH hinna summas 341.85 USD . Mis oli kõigi aegade REP madalaim (ATL) hind? REP nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on REP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REP kauplemismaht on -- USD . Kas REP sel aastal kõrgemale ka suundub? REP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REP hinna ennustust

