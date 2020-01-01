AuditAI (AUDAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AuditAI (AUDAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AuditAI (AUDAI) teave AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.audit-ai.io/ Valge raamat: https://www.audit-ai.io/whitepaper Ostke AUDAI kohe!

AuditAI (AUDAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AuditAI (AUDAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 241.77K $ 241.77K $ 241.77K Koguvaru: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Ringlev varu: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 241.77K $ 241.77K $ 241.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Praegune hind: $ 0.00537272 $ 0.00537272 $ 0.00537272 Lisateave AuditAI (AUDAI) hinna kohta

AuditAI (AUDAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AuditAI (AUDAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUDAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUDAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUDAI tokeni tokenoomikat, avastage AUDAI tokeni reaalajas hinda!

AUDAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUDAI võiks suunduda? Meie AUDAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUDAI tokeni hinna ennustust kohe!

