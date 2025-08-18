AuditAI hind (AUDAI)
AuditAI (AUDAI) reaalajas hind on $0.00578236. Viimase 24 tunni jooksul AUDAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUDAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01188446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00155446.
Lüliajalise tootluse osas on AUDAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AuditAI praegune turukapitalisatsioon on $ 260.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AUDAI ringlev varu on 45.00M, mille koguvaru on 45000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 260.21K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AuditAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AuditAI ja USD hinnamuutus $ +0.0052507685.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AuditAI ja USD hinnamuutus $ +0.0083879752.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AuditAI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0052507685
|+90.81%
|60 päeva
|$ +0.0083879752
|+145.06%
|90 päeva
|$ 0
|--
AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.
AuditAI (AUDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
