Audit (AUDIT) teave AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs. Ametlik veebisait: https://www.auditone.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/myxikr4dx2wduwnh Ostke AUDIT kohe!

Audit (AUDIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Audit (AUDIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.082311 $ 0.082311 $ 0.082311 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01227347 $ 0.01227347 $ 0.01227347 Praegune hind: $ 0.01463901 $ 0.01463901 $ 0.01463901 Lisateave Audit (AUDIT) hinna kohta

Audit (AUDIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Audit (AUDIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUDIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUDIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUDIT tokeni tokenoomikat, avastage AUDIT tokeni reaalajas hinda!

AUDIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUDIT võiks suunduda? Meie AUDIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUDIT tokeni hinna ennustust kohe!

