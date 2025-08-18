Rohkem infot AUDIT

Audit logo

Audit hind (AUDIT)

Loendis mitteolevad

1 AUDIT/USD reaalajas hind:

+2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Audit (AUDIT) reaalajas hinnagraafik
Audit (AUDIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

+2.98%

-1.51%

-1.51%

Audit (AUDIT) reaalajas hind on $0.01532572. Viimase 24 tunni jooksul AUDIT kaubeldud madalaim $ 0.01488178 ja kõrgeim $ 0.01615952 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUDITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.082311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01227347.

Lüliajalise tootluse osas on AUDIT muutunud -- viimase tunni jooksul, +2.98% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Audit (AUDIT) – turuteave

--
----

Audit praegune turukapitalisatsioon on $ 1.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AUDIT ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.53M.

Audit (AUDIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Audit ja USD hinnamuutus $ +0.00044394.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Audit ja USD hinnamuutus $ -0.0022714923.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Audit ja USD hinnamuutus $ +0.0016422689.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Audit ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00044394+2.98%
30 päeva$ -0.0022714923-14.82%
60 päeva$ +0.0016422689+10.72%
90 päeva$ 0--

Mis on Audit (AUDIT)

AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Audit (AUDIT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Audit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Audit (AUDIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Audit (AUDIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Audit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Audit hinna ennustust kohe!

AUDIT kohalike valuutade suhtes

Audit (AUDIT) tokenoomika

Audit (AUDIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUDIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Audit (AUDIT) kohta

Kui palju on Audit (AUDIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUDIT hind USD on 0.01532572 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUDIT/USD hind?
Praegune hind AUDIT/USD on $ 0.01532572. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Audit turukapitalisatsioon?
AUDIT turukapitalisatsioon on $ 1.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUDIT ringlev varu?
AUDIT ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUDIT (ATH) hind?
AUDIT saavutab ATH hinna summas 0.082311 USD.
Mis oli kõigi aegade AUDIT madalaim (ATL) hind?
AUDIT nägi ATL hinda summas 0.01227347 USD.
Milline on AUDIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUDIT kauplemismaht on -- USD.
Kas AUDIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUDIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUDIT hinna ennustust.
