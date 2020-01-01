Attention (ATTN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Attention (ATTN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Attention (ATTN) teave ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of "Proof of Attention," it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Ametlik veebisait: https://www.attntoken.com/

Attention (ATTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Attention (ATTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00542061 $ 0.00542061 $ 0.00542061 Praegune hind: $ 0.00549623 $ 0.00549623 $ 0.00549623 Lisateave Attention (ATTN) hinna kohta

Attention (ATTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Attention (ATTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATTN tokeni tokenoomikat, avastage ATTN tokeni reaalajas hinda!

ATTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATTN võiks suunduda? Meie ATTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATTN tokeni hinna ennustust kohe!

