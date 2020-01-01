ATS COIN (ATSCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ATS COIN (ATSCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ATS COIN (ATSCOIN) teave ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Ametlik veebisait: https://atscoin.io/ Valge raamat: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Ostke ATSCOIN kohe!

ATS COIN (ATSCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ATS COIN (ATSCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 344.98K $ 344.98K $ 344.98K Koguvaru: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ringlev varu: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 344.98K $ 344.98K $ 344.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Praegune hind: $ 0.00164274 $ 0.00164274 $ 0.00164274 Lisateave ATS COIN (ATSCOIN) hinna kohta

ATS COIN (ATSCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ATS COIN (ATSCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATSCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATSCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATSCOIN tokeni tokenoomikat, avastage ATSCOIN tokeni reaalajas hinda!

ATSCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATSCOIN võiks suunduda? Meie ATSCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATSCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

