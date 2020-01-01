Atrofarm (ATROFA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Atrofarm (ATROFA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Atrofarm (ATROFA) teave Atrofarm is a yield farming protocol on PulseChain which aims to support the Atropa ecosystem by encouraging liquidity growth. Ametlik veebisait: https://atrofarm.pages.dev/ Ostke ATROFA kohe!

Atrofarm (ATROFA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Atrofarm (ATROFA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Koguvaru: $ 264.26M $ 264.26M $ 264.26M Ringlev varu: $ 264.26M $ 264.26M $ 264.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.53K $ 5.53K $ 5.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.235304 $ 0.235304 $ 0.235304 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Atrofarm (ATROFA) hinna kohta

Atrofarm (ATROFA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Atrofarm (ATROFA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATROFA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATROFA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATROFA tokeni tokenoomikat, avastage ATROFA tokeni reaalajas hinda!

ATROFA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATROFA võiks suunduda? Meie ATROFA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATROFA tokeni hinna ennustust kohe!

