Atrofarm logo

Atrofarm hind (ATROFA)

Loendis mitteolevad

1 ATROFA/USD reaalajas hind:

--
----
-3.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Atrofarm (ATROFA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:07:27 (UTC+8)

Atrofarm (ATROFA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.235304
$ 0.235304$ 0.235304

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-3.11%

+2.37%

+2.37%

Atrofarm (ATROFA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ATROFA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATROFAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.235304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ATROFA muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -3.11% 24 tunni vältel +2.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Atrofarm (ATROFA) – turuteave

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

--
----

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

263.66M
263.66M 263.66M

263,660,013.3630959
263,660,013.3630959 263,660,013.3630959

Atrofarm praegune turukapitalisatsioon on $ 5.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATROFA ringlev varu on 263.66M, mille koguvaru on 263660013.3630959. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.64K.

Atrofarm (ATROFA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Atrofarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Atrofarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Atrofarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Atrofarm ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.11%
30 päeva$ 0+44.15%
60 päeva$ 0+71.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Atrofarm (ATROFA)

Atrofarm is a yield farming protocol on PulseChain which aims to support the Atropa ecosystem by encouraging liquidity growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Atrofarm (ATROFA) allikas

Ametlik veebisait

Atrofarm hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atrofarm (ATROFA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atrofarm (ATROFA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atrofarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atrofarm hinna ennustust kohe!

ATROFA kohalike valuutade suhtes

Atrofarm (ATROFA) tokenoomika

Atrofarm (ATROFA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATROFA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atrofarm (ATROFA) kohta

Kui palju on Atrofarm (ATROFA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATROFA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATROFA/USD hind?
Praegune hind ATROFA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Atrofarm turukapitalisatsioon?
ATROFA turukapitalisatsioon on $ 5.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATROFA ringlev varu?
ATROFA ringlev varu on 263.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATROFA (ATH) hind?
ATROFA saavutab ATH hinna summas 0.235304 USD.
Mis oli kõigi aegade ATROFA madalaim (ATL) hind?
ATROFA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ATROFA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATROFA kauplemismaht on -- USD.
Kas ATROFA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATROFA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATROFA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.