atna (ATNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi atna (ATNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

atna (ATNA) teave Ametlik veebisait: https://atna.xyz Ostke ATNA kohe!

atna (ATNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage atna (ATNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K Koguvaru: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Ringlev varu: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.94K $ 16.94K $ 16.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave atna (ATNA) hinna kohta

atna (ATNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud atna (ATNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATNA tokeni tokenoomikat, avastage ATNA tokeni reaalajas hinda!

ATNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATNA võiks suunduda? Meie ATNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATNA tokeni hinna ennustust kohe!

