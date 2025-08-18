Rohkem infot ATM

ATM Hinnainfo

ATM Ametlik veebisait

ATM Tokenoomika

ATM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Atletico Madrid Fan Token logo

Atletico Madrid Fan Token hind (ATM)

Loendis mitteolevad

1 ATM/USD reaalajas hind:

$1.42
$1.42$1.42
-6.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Atletico Madrid Fan Token (ATM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:04:40 (UTC+8)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
24 h madal
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
24 h kõrge

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 58.46
$ 58.46$ 58.46

$ 0.935011
$ 0.935011$ 0.935011

-2.24%

-6.45%

-14.84%

-14.84%

Atletico Madrid Fan Token (ATM) reaalajas hind on $1.42. Viimase 24 tunni jooksul ATM kaubeldud madalaim $ 1.42 ja kõrgeim $ 1.56 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 58.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.935011.

Lüliajalise tootluse osas on ATM muutunud -2.24% viimase tunni jooksul, -6.45% 24 tunni vältel -14.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) – turuteave

$ 9.90M
$ 9.90M$ 9.90M

--
----

$ 14.20M
$ 14.20M$ 14.20M

6.97M
6.97M 6.97M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Atletico Madrid Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 9.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ATM ringlev varu on 6.97M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.20M.

Atletico Madrid Fan Token (ATM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Atletico Madrid Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.098130938495045.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Atletico Madrid Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.5047520640.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Atletico Madrid Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.4774879220.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Atletico Madrid Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.1751924227639948.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.098130938495045-6.45%
30 päeva$ +0.5047520640+35.55%
60 päeva$ +0.4774879220+33.63%
90 päeva$ +0.1751924227639948+14.07%

Mis on Atletico Madrid Fan Token (ATM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Atletico Madrid Fan Token (ATM) allikas

Ametlik veebisait

Atletico Madrid Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atletico Madrid Fan Token (ATM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atletico Madrid Fan Token (ATM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atletico Madrid Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atletico Madrid Fan Token hinna ennustust kohe!

ATM kohalike valuutade suhtes

Atletico Madrid Fan Token (ATM) tokenoomika

Atletico Madrid Fan Token (ATM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atletico Madrid Fan Token (ATM) kohta

Kui palju on Atletico Madrid Fan Token (ATM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATM hind USD on 1.42 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATM/USD hind?
Praegune hind ATM/USD on $ 1.42. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Atletico Madrid Fan Token turukapitalisatsioon?
ATM turukapitalisatsioon on $ 9.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATM ringlev varu?
ATM ringlev varu on 6.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATM (ATH) hind?
ATM saavutab ATH hinna summas 58.46 USD.
Mis oli kõigi aegade ATM madalaim (ATL) hind?
ATM nägi ATL hinda summas 0.935011 USD.
Milline on ATM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATM kauplemismaht on -- USD.
Kas ATM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:04:40 (UTC+8)

Atletico Madrid Fan Token (ATM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.